Biedroń wściekły na Kościół: niech się sam finansuje i płaci podatki

Roman 6.2.20 10:12

Znam kilku homoseksualistów i chociaż generalnie to są ludzie różnorodni i nie dający się zaklasyfikować do jednej kategorii, to jednak u wielu występuje realna niechęć do kościoła katolickiego. Moim zdaniem wynika to z konsekwentnej krytyki aktywnego homoseksualizmu jako grzechu. Ci sami bowiem homoseksualiści nie są już tak niechętni kościołom protestanckim.