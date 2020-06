Biedroń: Zlikwidować IPN i przywrócić ,,sprawiedliwe'' emerytury ubekom

Biedroń podkreślił, że jeśli zostanie prezydentem RP to złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o skasowanie tej ustawy. Co więcej wykazał, że ta sprawa to nie tylko wina Zjednoczonej Prawicy, ale też rządów PO – PSL, które otworzyły ścieżkę do obecnej sytuacji.