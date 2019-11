Biedroń szczuje na Polskę, oto efekty: Jest rezolucja ws. ustawy 'Stop Pedofilii'

Lennon 8.11.19 20:50

Na poczatek chodzi o homosów gdzie np. dwóch gejów (gej= mężczyzna zboczeniec) będzie mogło wziąść ślub, robić sex wsadzając penisa w odbyt jeden drugiemu), adoptować dzieci i je „wychowywać”.

Homosexualiści chcą wprowadzać ideologie gender stopniowo, bez histerii ale sukcesywnie. Jeśli oni osiągną swoje prawa wtedy przyjdzie kolej na następne grupy zboczeńców (no bo dlaczego mielibyśmy ich „dyskryminowac” ?). A więc nie zdziwmy się jak za kilka miesięcy przyjdzie zboczeniec z kozą do Urzędu Stanu Cywilnego i poprosi o ślub, no bo mają ze sobą sex to dlaczego nie mieliby być małżeństwem.

Tym „europejczykom”, którzy starają się za wszelką cenę wprowadzić gender do Polski popieprzyła się choroba z dyskryminacją i dzisiaj zamiast leczyć ich dewiacje sexualne, ustanawia sie dla nich nowe prawo. To są ideologiczne potwory.

Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej – ale zaszczyt ?! Pfuuuuj, Psia krew !