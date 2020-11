Biedroń o "odjaniepawleniu" Warszawy. W sieci wrze

Ciąg dalszy lewackiej nagonki i szargania pamięci św. Jana Pawła II po zarzutach jakie pojawiły się wobec kard. Stanisława Dziwisza. Tym razem Robert Biedroń napisał o akcji „odjaniepawlenia” Warszawy.

Europoseł Lewicy po raz kolejny zademonstrował, że jeśli chodzi o atakowanie Kościoła – nie jest w stanie przepuścić żadnej okazji. Najwidoczniej bardzo spodobała mu się atakowanie pamięci papieża Polaka i politykowi puścił hamulce.

Biedroń na swoim twitterze zamieścił zdjęcia, na których widzimy w skandaliczny sposób zmienione tablice, na których pojawia się Jan Paweł II. Przykadowo Aleję Jana Pawła II zmieniono na „Aleję Ofiar Jana Pawła II”. Razem ze zdjęciami zamieścił też wpis:

„Ktoś postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i "odjaniepawlić" Warszawę. Co o tym sądzicie?”.

Wpis Biedronia wywołał wściekłość wielu Polaków. Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych komentarzy pod wpisem polityka. Jednocześnie zachęcamy do lektury tekstu Tomasza Pollera, jaki opublikowała Fronda.pl:

TYLKO U NAS! Tomasz Poller: Goebbelsiki kontra fakty, czyli co ,,papież wiedział’’

TYLKO U NAS! Tomasz Poller: Goebbelsiki kontra fakty, czyli co ,,papież wiedział’’

Wow bardzo dojrzałe, a potem płacz, że jak to oni nasz nie szanują:((

Że jest to równie żenujące jak Pana wcześniejsze propozycje w tym temacie. Właśnie dlatego Lewica jeszcze długo nie odzyska władzy w tym kraju.

Jaki mały, mierny człowieczek z ciebie! Jesteś nieukiem, nic nie umiesz, czego się dotkniesz, to zespujesz. I chcesz miernoto obrażając Jana Pawła II podnieść sobie notowania, to modne i bezpieczne teraz. Nie ci to nie da. Nie masz żadnych szans.