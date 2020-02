Biedroń. Łapówka czy darowizna? Prokuratura … bada sprawę

Leszek 29.2.20 21:46

Trzeba z tym skończyć ! Trzeba skończyć z tymi biedroniami śmiszkami, rabiejami i innymi, bo zaczną włazić nam do domów ! Rabiej i jego stocowy Michał Cessanis opublikowali ich zdjęcie roznegliżowanych, ochydnych zboków w łóżku, bezpośrednio po ich homo-seksie. Ten widok i smród ze stolca, który przedostał się przez kabel internetowy wywołał u mnie natychmiastowy odruch wymiotny i zarzygałem cały monitor, pokój i łazienkę. WON, WON od nas !!!! Mój dom wraz z jego obejściem i ogrodem , to miejsce gdzie wszelkiego typu zboczeńcy mają ścisły i bezterminowy zakaz wstępu !!! Bo – nie życzę sobie w moim domu smrodu ze stolców , bo nie życzę sobie w moim domu tych, którzy profanują moje symbole religijne, tych przebranych za idiotów, tych zacietrzewionych , nienawistnych i podłych, tych homoterrorystów, tych, którzy pod pozorem tolerancji są skrajnie nietolerancyji wobec innych ludzi i tych, którzy są pedofilami i zoofilami ! No access – never !!!