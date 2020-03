Biedroń krytykuje powstanie Panteonu Górnośląskiego

5.3.20 19:01

Jasne . Stawiają pomniki zamiast zająć się rekultywacją zniszczeń dokonanych na Śląsku od momentu przyłączenia go do Polski .

Wczoraj się dowiedziałam , że " rekultywując " pokopalniane zapadlisko stworzyli bombę ekologiczną . Prawdopodobnie bierze udział w tym procederze gmina , kopalnia i Żyd kombinator , który tym zarządza . Nocami przywozili , zrzucali i koparka od razu zasypywała . Ktoś robił zdjęcia i miał zamiar to nagłośnić , ale się wystraszył zemsty i spasował. Milczy .

Mój dziadek był Powstańcem Śląskim , teściu za to samo zginął w Oświęcimiu a nas , czyli ich potomków się truje i degraduje naszą ziemię .

Obeliski i pomniki będą stawiać . Oby je rozwaliły pierwsze tąpnięcia lub solidne tornado . Biedroń ma rację , że jest temu przeciwny . Ja też .