Biedroń: Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!

Biedroń łże i to prymitywnie.

Nie chce żeby dopuścić do głosu tych, którym legalizacja pederastii się nie podoba. Głosy krytyki mają być kneblowane, ludzie aresztowan, usuwani z przestrzeni publicznej. To jest ten LGBTowski totalitaryzm.



Na przykład mnie nie przeszkadzają w moim otoczeniu krytycy Kościoła. W moim świecie jest miejsce na dwie grupy światopoglądowe: na grupę zwolenników i na grupę przeciwników. Jest możliwość ruchu w prawo, bądź w lewo, wszyscy mogą obok siebie egzystować.



Za to w świecie pederastów jest miejsce wyłącznie dla zwolenników pederastii, dla przeciwników miejsca nie ma. Albo wszystkim się pederastia podoba, albo won: więzienie, kary, aresztowania, oskarżenia o homofobię. Światopoglądowo można pójść tyko w lewo, pójście w prawo jest zabronione. I to się nazywa równością i różnorodnością. Kpina.



Dokładnie to samo było za komuny: nie można było wyrażać krytyki partii, bo dostawało się pałą, albo lądowało w jakimś gułagu, albo obozie dla internowanych. Wraz z LGBT nadciąga ten sam terror - zmuszają do akceptacji, albo usuwają siłą.