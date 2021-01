Biden przejął kody arsenału nuklearnego USA

Amerykańskie media informują, że zaprzysiężony dziś prezydent Joe Biden otrzymał już dostęp do kodów arsenału nuklearnego USA. Gdy tylko się to stało, natychmiast dezaktywowano kody, którymi dysponował Donald Trump.

W czasie uroczystej inauguracji prezydentury Joe Bidena, w której nie wziął udział jego poprzednik, nie doszło do tradycyjnego przekazania walizki ze sprzętem do autoryzowania ataku nuklearnego, czyli symbolu władzy prezydenta. Joe Biden otrzymał inną „atomową walizkę”, a zaraz po jego zaprzysiężeniu zdezaktywowano kody, do których dostęp miał Donald Trump.

Here’s the exact moment the ‘nuclear football’ was transferred from the Trump admin to the Biden admin pic.twitter.com/a7LQoIAOJs