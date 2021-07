Biden ostrzega Rosję: cyberataki mogą prowadzić do prawdziwej wojny

Joe Biden, powołując się na raport amerykańskiego wywiadu, stwierdził, że Rosja może próbować wpłynąć na wyniki przyszłorocznych wyborów do Kongresu w USA. W jego ocenie może to doprowadzić do "prawdziwej wojny".

Biden rozmawiał na ten temat z przedstawicielami amerykańskich służb we wtorek. Z raportu wywiadu wynika, że Rosja może próbować ingerować w wybory do Kongresu, które odbędą się w listopadzie 2022 roku.

Z raportu wynika, że Rosja ma już teraz prowadzić działania dezinformacyjne w odniesieniu do przyszłorocznych wyborów.

- To najczystsze pogwałcenie naszej suwerenności – stwierdził Biden w czasie półgodzinnego przemówienia w Biurze Dyrektora Wywiadu Narodowego.

W ubiegłym roku senacka komisja wskazała ponadto, że Rosja miała wpływać na wynik wyborów prezydenckich w USA, wspierając Donalda Trumpa.

W ocenie Bidena cyberataki mogą doprowadzić do "prawdziwej wojny między supermocarstwami".

jkg/reuters