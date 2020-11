Biden mianuje Blinkena i stawia na Niemcy i Francję

Nowym sekretarzem stanu mianowanym przez Joe Bidena ma zostać Antony Blinken. To zaufany człowiek Bidena, który ma powiązania z Polska, jednak priorytety USA mają zostać zmienione i „America First” ma odejść na dalszy plan, a priorytetem ma być odbudowanie relacji z NATO i UE, zwłaszcza z Niemcami i Francją.

Blinken był jednym z czołowych doradców Bidena w zakresie polityki zagranicznej w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. Jest gorącym orędownikiem sojuszu transatlantyckiego. Europa jest dla niego „ważnym partnerem”.

Wszystko wskazuje na to, że jako sekretarz stanu Blinken będzie dążył do odsunięcia na boczny tor koncepcji "America First" firmowanej przez obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Nowa administracja za główny cel ma sobie stawiać odbudowę pozycji USA w organizacjach międzynarodowych, a także relacji z NATO i z Unią Europejską.

Gabinet Bidena planuje też powrócenie do paryskiego porozumienia klimatycznego oraz odnowienia współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, a także w perspektywie długoterminowej do wypracowania nowego porozumienia nuklearnego z Iranem.

