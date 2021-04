Biden łamie pierwszą obietnicę. USA zachowają limit uchodźców na poziomie ustalonym przez Trumpa

Joe Biden nie dotrzyma wszystkich swoich wyborczych obietnic. Mimo wcześniejszych zapewnień, przynajmniej w tym roku utrzyma limit uchodźców na poziomie administracji byłego prezydenta Donalda Trumpa. Podniesienie limitu Biden obiecywał w czasie kampanii wyborczej, a w lutym zapowiedział, że liczba wpuszczonych do USA uchodźców w tym roku wzrośnie z 15 000 do 62 500.

O sprawie informuje NBC News, które powołuje się na wysokiego urzędnika administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

Donald Trump ustalił wyjątkowo niski limit uchodźców wpuszczanych do USA. Zmiana tego porządku rzeczy była jedną z ważniejszych obietnic wyborczych kandydata Demokratów. Na początku lutego Joe Biden powiadomił Kongres, że zwiększy liczbę uchodźców mogących wjechać do kraju z 15 000 do 62 500 w kończącym się we wrześniu roku podatkowym.

Mimo tej informacji, prezydent nie podpisał dokumentów faktycznie podnoszących limit.

Nowa administracja od początku spotyka się z ogromną presją ze strony przeciwników napływu migrantów. Decyzja Bidena wywoła jednak z pewnością krytykę ze strony Demokratów w Kongresie, którzy w ostatnich dniach publicznie wzywali go do podniesienia limitu uchodźców.

kak/nbcnews.com, niezalezna.pl