Białoruś: Żołnierze mają dosyć. Palą i wyrzucają mundury

Na Białorusi wciąż trwają protesty po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich. Opozycja jest przekonana, że zostały one sfałszowane. Buntować zaczynają się również białoruscy żołnierze.

W sieci pojawiają się filmy, na których żołnierze i funkcjonariusze w proteście przeciwko brutalnemu tłumieniu protestów przez władze palą swoje mundury.

Na innym filmie widać z kolei jak jeden z milicjantów zapewnia, że nie skrzywdzi mieszkańców wsi Borowlany:

Actual and former officers declare support for protesters. There are many videos like these nowadays. In this video, the former riot policeman throws away military uniforms like this guy. pic.twitter.com/OOMGQh7fOm