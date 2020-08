Białoruś: Strajk w telewizji państwowej. Pokazano puste studio

Trwają protesty na Białorusi po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w ubiegłym tygodniu. Dziś rozpoczynają się strajki w fabrykach, protestowała także państwowa telewizja.

Według informacji niezależnych mediów pracownicy państwowej telewizji dołączyli do protestu przeciwko fałszowaniu wyników wyborów prezydenckich i represjom reżimu Łukaszenki. Andrzej Poczobut poinformował:

„Zniknął obrazek na TV Białorus 1 później włączono archiwalny program. Czyli jednak strajk”.

#BREAKING! In #Minsk, #Belarus, workers of the state TV reportedly joined the nationwide strike in #protest against rigged election results & police brutality.



This is what this morning's state TV show looked like:pic.twitter.com/IonISHw8bh