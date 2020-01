Biało-czerwone Zakopane. Znakomity występ Polaków

W klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki zmniejszył swoją stratę do czołówki. Do prowadzącego Karla Geigera traci już tylko 107 punktów, do drugiego Stefana Krafta 59, a do trzeciego Ryoyu Kobayashiego – zaledwie trzy. Kamil Stoch jest szósty, a Piotr Żyła – 13.