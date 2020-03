Bezrobocie spada. Polska na drugim miejscu w UE!

Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce na koniec stycznia 2020 roku, ustalana tzw. metodą BAEL (opartej na aktywności ekonomicznej ludzi w wieku zdolności do pracy), wyniosła tylko 2,9 % i była o blisko punkt procentowy mniejsza niż w styczniu 2019 roku (wtedy wynosiła 3,8%).

Polska znalazła się jak już wspomniałem na drugim miejscu wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE (w liczbach bezwzględnych według wspomnianej metody BAEL spadła poniżej do tej pory granicy 500 tysięcy osób, wyniosła dokładnie 495 tysięcy osób).

Tak, więc poza Niemcami, trzy unijne kolejne kraje o największych gospodarkach (Francja, Włochy i Hiszpania) mają najwyższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej, co pokazuje, że kraje Południa strefy euro, tak naprawdę z kryzysu jeszcze nie wyszły (choć odnotowują nieduży wzrost PKB).

2. Przeciętna stopa bezrobocia we wszystkich 27 krajach UE na koniec stycznia 2020 roku wyniosła 6,6%, natomiast z kolei średnia stopa w 19 krajach strefy euro była wyraźnie wyższa i wyniosła aż 7,4%, choć była na najniższym poziomie od czasu kryzysu w 2008.

Bezrobocie w krajach strefy euro było więc aż o 1,2 punktu procentowego wyższe niż średnio w całej Unii i nie ulega wątpliwości, że to głównie kraje posługujące się własnymi walutami, obniżają średni poziom bezrobocia w całej UE.

3. Z kolei według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), który mierzy bezrobocie liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do cywilnej liczby ludności aktywnej zawodowo, stopa bezrobocia na koniec stycznia 2020 wyniosła 5,5% i lekko wzrosła w stosunku do grudnia 2019 , kiedy to wyniosła 5,2%.