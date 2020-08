Bezpardonowy atak lewicy na inicjatorów #StopLGBT

Rozpoczęta niedawno zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą #StopLGBT wzbudziła agresję środowisk LGBT. Na twitterze zaczęły powstawać fejkowe konta Kai Godek, członka zarządu Fundacji Życie i Rodzina - organizacji, która złożyła projekt.

Zakładanie nieprawdziwych kont i podszywanie się pod inne osoby na portalach społecznościowych to kolejny dowód na to, że środowisko LGBT nie znosi odmiennego zdania i nie cofnie się przed niczym, aby uciszyć tych którzy mówią niewygodną prawdę. Deklarowanie przez homoaktywistów tolerancji to kłamstwo.

Dla Fundacji Życie i Rodzina, takie nerwowe i agresywne działania środowisk dewiacyjnych to także potwierdzenie, że projekt ustawy zakazującej tzw. "parad równości" jest potrzebny.

Przypominamy, że jedynym oficjalnym kontem Kai Godek jest to na facebooku: https://www.facebook.com/Kaja-Urszula-Godek-102563917763918/. Więcej informacji o projekcie #StopLGBT na stronie www.lgbtstop.pl. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o pomoc w zbiórce podpisów pod tą ważną ustawą.

Fundacja Życie i Rodzina