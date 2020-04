Bez restrykcji na Święta byłoby o 50 proc. chorych więcej

ladychapel 8.4.20 12:08

W Polsce szczyt epidemii nastąpi po świętach - bo jak to tak??? Z rodziną się nie spotkam przy święconce??? Trzeba się wzajemnie pozarażać. To nie grzech łamać kwarantannę bo Palak wie lepiej co i jak robić. Nie będzie mi tu nikt rozkazywać. Alleluja!!!