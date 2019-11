Bergogliańska rewolucja w Kościele. Ks. A. Kobyliński, T. Rowiński

Współczesny Kościół znalazł się w kluczowym dla siebie momencie – pomiędzy zakończonym właśnie Synodem dla Amazonii a rozpoczynającą się wkrótce drogą synodalną w Niemczech.



Wśród biskupów i kardynałów pojawiają się rewolucyjne pomysły fundamentalnych zmian dotyczących nauczania Kościoła w sprawach wiary i moralności, np. rozumienia sakramentów i etyki seksualnej. Szczególne znaczenie będą miały reformy, które zapowiada Episkopat Niemiec.



– Rzeczywiście, Synod Amazoński był ważnym wydarzeniem, bo oczywiście dotyczył Ameryki Południowej, ale jeszcze bardziej Kościoła katolickiego na całym świecie. Można mówić o dwóch grupach problemów, które były tam analizowane. Pierwsza to różnego rodzaju kwestie związane z biedą ludzi żyjących w Amazonii i ekologią. Druga to grupa zagadnień doktrynalnych. Jedną z tych kwestii był zgłaszany od lat postulat, by dokonać pewnej liberalizacji wielowiekowej zasady bezżenności księży i by dopuszczać kobiety do wielu funkcji i urzędów w parafiach i diecezjach. Synod został zamknięty i przegłosowano dokument, w którym te postulaty reformy Kościoła zostały zawarte. Do końca roku papież Franciszek opublikuje adhortację i wszystko wskazuje na to, że przychyli się on do tych postulatów – ocenia ks. prof. Andrzej Kobyliński z UKSW.



– Wydaje mi się, że powstały w czasie synodu ryt amazoński to jeden z przykładów tego, że problemy Kościoła, które zostały nam przedstawione jako problemy Amazonii, są tak naprawdę problemami Kościoła niemieckiego. To tam chce się znieść celibat, wyświęcać żonatych mężczyzn i kobiety. Sam pomysł na ryt amazoński może się okazać bardzo szybko pretekstem do tego, by Niemcy wrócili do swojego pomysłu Missa Simplex, czyli skróconej mszy dziesięciominutowej, który to pomysł był dyskutowany przed wielkim jubileuszem 2000 roku. Taki zamiar, który był kolejnym krokiem do całkowitej laicyzacji Kościoła w Niemczech – twierdzi dziennikarz Tomasz Rowiński.



