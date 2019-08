Benedykt XVI: Niebezpieczeństwo spychania Boga na margines

Benedykt XVI wskazuje na niebezpieczeństwo sytuacji, w której słowo Bóg jest w teologii spychane na margines. Papież Senior opublikował krótką notę, w której ustosunkował się do reakcji na jego obszerny tekst o genezie skandali nadużyć seksualnych w Kościele w minionych dziesięcioleciach. „Na ile mogę to zobaczyć, w większości reakcji na mój tekst w ogóle nie wspomina się o Bogu, a zatem nie podejmuje się tego, co ja chciałem podkreślić jako kluczową dla tego problemu kwestię” – napisał Benedykt XVI.

W sposób szczególny odnosi się on do tekstu niemieckiej historyk Brigit Aschmann. Papież Senior zauważa, że choć pomimo swej jednostronności, tekst ten może pobudzić do dalszych refleksji, lecz nie stanowi zadowalającej odpowiedzi na jego publikacje, co jest też typowe dla pozostałych reakcji. „Wydaje mi się, że na czterech stronach artykułu Pani Aschmann nie pojawia się słowo Bóg, które ja postawiłem w centrum problemu” – napisał Benedykt XVI. Przypomniał on główne tezy swego tekstu, a mianowicie fakt, że świat bez Boga jest światem bez znaczenia, a w społeczeństwie zachodnim Bóg jest nieobecny i nie ma nic do powiedzenia. „To dlatego jest ono społeczeństwem, w którym coraz bardziej zatraca się miarę człowieka” – przypominał Benedykt XVI i dodał: „Fakt, że artykuł Aschmann pomija centralny fragment mojej argumentacji, podobnie jak znanych mi reakcji na mój tekst, pokazuje niebezpieczeństwo sytuacji, w której słowo Bóg często wydaje się zepchnięte na margines teologii”.