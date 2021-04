Benedykt XVI kończy 94 lata. Pamiętajmy o nim w modlitwie!

Papież emeryt Benedykt XVI kończy dziś 94 lata. Od 2013 roku mieszka w Ogrodach Watykańskich. Choć jego ciało jest coraz słabsze, w dalszym ciągu wspiera cały Kościół swoją modlitwą. W tym szczególnym dniu również i my musimy pokazać, że nie zapomnieliśmy o nim.

Do tej pory co roku odwiedzali go przyjaciele z rodzinnej Bawarii, w której przyszedł na świat 16 kwietnia 1927 roku w miejscowości Marktl am Inn. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa z pewnością nie będzie to możliwe. Nie odwiedzi go również jego brat, który odszedł do Pana na początku lipca ubiegłego roku.

W dniu urodzin emerytowanego papieża Benedykta XVI koniecznie musimy pamiętać o modlitwie za niego. Szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkim czasie. Dziękujmy dobremu Bogu za tak wielkiego papieża i jego siłę, dzięki której wciąż możemy cieszyć się, że jest wśród nas!

