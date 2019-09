Belka w oku Koscioła: zatajanie przypadków molestowania przez biskupów

Jarek 13.9.19 12:08

A Towarzystwo Chrystusowe wnosi o kasacje wyroku w sprawie odszkodowania - uważają, że piąty warunek dobrej spowiedzi w tym przypadku załatwią mszą w intencji ofiary.

"Chrystusowcy"



Ja nie chcę być w takim kościele, mieć, słuchać i patrzeć na takich hierarchów.

To uwłacza.

Nawołują, do postów, wyrzeczeń, pouczają jak mam odbywać stosunki seksualne z żoną, co mi wolno, a co nie, a sami co robią?!



Pycha, obłuda i kasa. To znak współczesnego KK, zwłaszcza w Polsce.



Mieliby tłumy w kościołach i wytrąciliby argumenty wszystkim, gdyby powiedzieli publiczne "mea culpa", a tych na których ciąży choćby cień podejrzenia odesłali na bezterminową emeryturę do zakonu kontemplacyjnego.



Taki pierwszy w Polsce obrońca i kryjący pedofili Jędraszewski - okopał się, znalazł nowego wroga, zbiera wojsko do swojej obrony.

Irlandia.

Mam nadzieję, że Franciszek na synodzie amazońskim pogoni im kota.