Będzie szczyt Rady Europejskiej w sprawie Białorusi. Apelował o to premier Morawiecki

Już w najbliższą środę odbędzie się, w formule wideokonferencji, spotkanie przywódców Unii Europejskiej poświęcone sytuacji na Białorusi. Poinformował dziś o tym szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Początek konferencji ma mieć miejsce o godzinie 12. Jak już informowaliśmy na naszym portalu, o zorganizowanie szczytu RE apelował już 10 sierpnia premier Mateusz Morawiecki.

Michel w swoim wpisie na Twitterze podkreślił, że Białorusini:

„[…] mają prawo do decydowania o własnej przyszłości i wolnego wyboru swojego przywódcy”.

Dodał też, że:

„Przemoc przeciwko protestującym jest nie do przyjęcia”.

