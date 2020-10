Będą zmiany w odbywaniu kwarantanny

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że wciąż jesteśmy na etapie eskalacji pandemii. Zaprezentował też nowe rozwiązania rządu, w tym zmiany w zakresie prowadzenia kwarantanny.

- „Patrzymy na to, jak dokładnie przebiegają zachorowania, ale przygotowujemy się też z rozwiązaniami na sytuacje coraz trudniejsze” – mówił szef resortu zdrowia.

Przedstawił nowe zasady dot. odbywania kwarantanny:

- „Chcemy, żeby domownicy osoby chorej, czyli osoby, która ma dodatni wynik testu, nie musiały już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny” – wyjaśnił.

W związku z tym zaapelował do wszystkich osób, którzy mają domownika z dodatnim testem, o pozostawanie w kwarantannie.

- „Druga zmiana - przyjmujemy od dzisiaj, że testy antygenowe są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR. Zmieniamy w ten sposób definicję krajową przypadku” – dodał dr Niedzielski.

- „Ma to związek z tym, że chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem tego na SOR-y, izby przyjęć (...) Chcemy również wykorzystać to w nocnej pomocy lekarskiej. To jest bardzo ważna zmiana, która umożliwi szybkie testowanie bez konieczności potwierdzania testem PCR-owym” – podkreślił.

kak/PAP, DoRzeczy.pl