Będą podwyżki dla nauczycieli? Jest zapowiedź prezydenta

- Była podwyżka dla policji, jest podwyżka dla żołnierzy, chciałbym, żebyśmy także zdołali podwyższyć pensje nauczycielom - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Środy Śląskiej. Jak podkreślił, jest to możliwe.

- To państwa wielka zasługa, że chcieliście do tych wyborów pójść i wskazać swoje preferencje, swoich kandydatów, wskazać, kogo typujecie, żeby rządził w naszym kraju, kogo wybieracie, kto jest tym właściwym do sprawowania władzy - powiedział Andrzej Duda.

- Jestem za to wdzięczny, ponieważ wiele elementów programu, które powinny być jeszcze zrealizowane wymagało kolejnej kadencji. Mam nadzieję, że przystąpią do pracy i szybko zobaczycie państwo tego kolejne efekty - stwierdził

- Chciałbym, aby taka polityka była realizowana dalej, bo ona pcha nas do przodu, bo ona powoduje, że coraz lepiej nam się żyje i że jesteśmy coraz bliżej Zachodu - powiedział prezydent.

- Była podwyżka dla policji, jest podwyżka dla żołnierzy w tej chwili, chciałbym, żebyśmy także zdołali podwyższyć pensje nauczycielom, chciałbym, żebyśmy także zadbali o inne grupy zawodowe, które są utrzymywane z budżetu państwa. To są ogromne kwoty, to jest bardzo trudne zadanie. Sama trzynasta emerytura w tym roku to było 11 mld zł - zaznaczył

- Mam nadzieję, że przy dobrym działaniu gospodarczym będziemy w stanie to zrealizować - dodał.

Andrzej Duda podkreślił, że celem jego prezydentury jest to, by usłyszeć od zwykłej rodziny, że żyje jej się lepiej i bezpieczniej niż wtedy, gdy rozpoczynał on prezydenturę.

Mieszkańcom Środy Śląskiej bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie, także w poczet Obywateli Miasta, świetne spotkanie i wiele interesujących rozmów. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam! Do zobaczenia! pic.twitter.com/34VCVlavuj — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 17, 2019