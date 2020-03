Beata Szydło: Bardzo ważna inicjatywa PAD. Czekało na nią wielu

Prezydent Andrzej Duda poinformował dziś w trakcie konferencji prasowej, że państwo do pensji pracowników dopłaci do 40 proc. średniego wynagrodzenia firmom, które utrzymają miejsca pracy. Co więcej, przez 3 miesiące zwolnieni z płacenia składek ZUS będą wszyscy samozatrudnieni, a także mikroprzedsiębiorcy, jeśli ich przychody spadły o więcej niż 50 proc. w stosunku do lutego tego roku. Zmiany w pakiecie pomocowym skomentowała europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.