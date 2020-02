Beata Kempa: To olbrzymi sukces prezydenta Andrzeja Dudy

JS 4.2.20 11:26

Żeby nie okazało się, że EU udało się "przekonać" Zjednoczoną Prawicę do takiej korzystnej tylko dla EU "współpracy" jak za czasów PO-PSL. Czyli, jak będą zamawiać szybkie pociągi to będzie jak z Pendolino, jak będą budować elektrownię atom. to będzie droga jak za PO-PSL, jak będą budować mega lotnisko to z 7 mld zł wyjdzie 15 itp. itd.

A może zaszantażowali nas dostępnością szczepionek ? Jak nie poddamy się im to nie dostaniemy opatentowanych szczepionek na opatentowanego wirusa? A jak już dostaniemy to specjalną wersję dla Polaków aby nas szybko zdziesiątkować ? Niech sobie ktoś myśli o mnie co chce, nie zależy mi na tym ani na lajkach. Miejcie oczy, uszy i mózgi otwarte i nie drwijcie, nie kpijcie sobie z tego co piszę. Róbcie zapasy ale nie polegajcie na nich tylko na dobroci Boga, bo zapasy się skończą i co wtedy ? Błagania wznoszone do Boga może okażą się na tyle szczere, że otrzymacie rozmnożenie chleba, mąki, wody którą będziecie winni się podzielić.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam i życzę tak zbawienia jak i zdrowia