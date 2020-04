BBC zaczęła nadawać w Wielkiej Brytanii muzułmańskie modły

Dziennikarka Catherine Utley powiedziała: „Jako praktykująca przez całe życie katoliczka, która niemal całą swoją karierę przepracowała dla BBC News, mogę powiedzieć, iż zdecydowanie panuje tam silne instytucjonalne nastawienie negatywne przeciwko chrześcijaństwu w ogóle, a katolicyzmowi w szczególności, które przenika całą korporację”. Jej spostrzeżenia potwierdza też inny były dziennikarz BBC Robin Aitken, autor książki The Noble Liar: How and Why the BBC Distorts the News to Promote a Liberal Agenda (Szlachetny kłamca: Jak i dlaczego BBC zniekształca wiadomości, by promować agendę liberalną).