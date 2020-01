Bartosz Kownacki: Ucieczka z Iraku byłaby sygnałem słabości

KONG 8.1.20 15:39

Bartosz Kownacki polski szejk który zamiast kupić na Ukrainie fabrykę silników do smigłowców bojowych i nie tylko wziął 280 milionów i pojechał do USA na miejscu powiedział RAKIETY PROSZĘ a za ile no za wszystko ..... mądrym ludziom rece i szczęki opadły a Amerykanie mimo że zrobili interes do dzisiaj zachodzą w głowę skąd taki człowiek na tamim stanowisku.Fabryka kosztowała 200 milionów więc na łapówki by starczyło.