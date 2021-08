Bardzo mocne komentarze polityków i internautów po groźbach Izraela i wycofaniu chargé d'affaires ambasady w Polsce

- Dzisiaj Polska zatwierdziła, nie po raz pierwszy, niemoralne i antysemickie prawo (…) Polska stała się i antydemokratycznym, nieliberalnym krajem, który nie szanuje największej tragedii w historii ludzkości - powiedział cytowany przez „Jerusalem Post” szef izraelskiego MSZ Yair Lapid, po tym jak prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Kpa. Zagroził też Polsce, że na wycofaniu chargé d'affaires ambasady w Polsce się nie skończy. Do tych słów w bardzo mocnych słowach odniosło się wielu publicystów, polityków i internautów.



Lapid zasugerował też, żeby ambasador Polski w Izraelu, który obecnie przebywa na urlopie w kraju, nie wracał po wypoczynku do placówki w tym kraju.

- Po nowelizacji KPA Izrael wycofuje chargé d'affaires z Polski oraz - jak donoszą media - rekomenduje ambasadorowi Magierowskiemu nie wracać z urlopu. Jesteśmy suwerennym państwem i możemy uchwalać prawo takie jakie uważany. Nie ustąpimy – napisał poseł PiS Kazimierz Smoliński.

- Sugestia, by @mmagierowski nie wracał z urlopu do Izraela jest czymś tak skrajnie ohydnym,że aż brakuje słów. To się zemści. Całkowitą odpowiedzialność za tę sytuację ponosi Izrael. Żydzi, przestańcie wreszcie kwestionować polską suwerenność! @IsraelinPoland – komentuje z kolei sytuację Wojciech Biedroń.

- Myślę, że w krytycznych dla wizerunku USA afgańskich dniach Izrael nie pomaga wielkiemu bratu na kierunku europejskim, histeria z jaką reagują w sprawie polskiej pokazuje jedno, oni już wiedzą, że 2 Szwajcarii tu nie będzie… i dobrze…- napisał na Twitterze Miłosz Lodowski.

Teraz Pan Ambasador powinien zostać wiceszefem MSZ odpowiedzialnym za stosunki z Bliskim Wschodem i wicepremierem. Izrael by piany dostał😜🤣 — Jowita💯❤🇵🇱 (@Jowita_W) August 14, 2021

Antypolonizm jest paliwem politycznym Yaira Lapida w Izraelu. A temperatura sporu w Izraelu jest podobna jak w Polsce i podziały na konserwatystów i lewaków też. Lapid sieje nienawiść do Polski na podstawie kłamstw. Należy spytać czy Izrael chce by Polska poparła BDS? @eldadbeck — Maciej Świrski (@Maciej_Swirski) August 14, 2021

Izrael jak sobie chce, to nich odwołuje ambasadora. Ale tym samym traci jednego z nielicznych "kumpli" w Europie w której szaleje antysemityzm. — Rambo 2 (@johnsmiths74) August 14, 2021

Lapid jest polonofobem i w d. ma polskich kumpli. Dla niego to sytuacja idealna, ma pretekst do realizowania swoich celów i w Izraelu niewielu będzie protestować.

My po prostu musimy robić swoje i nie przejmować się kompleksami małego państewka na Bliskim Wschodzie. — Tomasz Wojtkowiak 🇵🇱 (@T_Wojtkowiak) August 14, 2021

A co Izrael ma do majątku polskich obywateli. Czy Polska im się wpieprza w relacje z Palestyńczykami? A może powinna?! — Piotr Wysocki (@pw_wysocki) August 14, 2021

mp/pap/jpost.com/twitter/fronda.pl