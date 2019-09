Bardzo dobry wynik PiS, aż totalnych wbiło w fotel

Chory Portier 4.9.19 9:02

Lewactwo ma świadomość nieodwracalności zmian, które - za aprobatą większości Polaków - wprowadza PIS. Co im zostało: najpierw święte oburzenie, szopki pod Sejmem (żywy trup Diduszko), donosicielstwo do Brukseli, potem obrażanie wyborców absurdalnymi epitetami ("niewykształceni", "faszyści"), zwykłe chamstwo (Keller-Krawczyk i Spółka), a na koniec pytanie - jakby się z tego bagna i nieuchronnej porażki wymiksować? Schetyna umyka wystawiając do odstrzału bezbarwną niewiastę. Do tego zero programu dla wyborców.

Wszystko te lepsze, niż najlepszy kabaret.