Barack Obama: Kobiety są ,,bezdyskusyjnie lepsze'' od mężczyzn

Były prezydent USA Barack Obama przekonuje, że kobiety są "bezdyskusyjnie lepsze od mężczyzn". W jego ocenie gdyby to kobiety stały na czele wszystkich państw, to w krótkim czasie doszłoby do "generalnej poprawy". Skąd Obama wziął swoje tezy, trudno powiedzieć. Jedno jest pewne: dawno nie słyszeliśmy tak absurdalnego feministycznego dyskursu.