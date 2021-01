Bajor też zaszczepiony bez kolejki. ,,Jeżeli ktoś poczuł się urażony, serdecznie przepraszam''

Nie tylko Krystyna Janda czy Maria Seweryn. Do grona zaszczepionych celebrytów dołącza Michał Bajor.

Aktor na Instagramie zamieścił wpis, w którym przyznał, że jest jedną z osób, które otrzymały szczepionkę poza kolejnością w przychodni przy WUM. Dodał:

„Jeżeli ktoś z Państwa poczuł się urażony, serdecznie przepraszam”.

Twierdzi, że on sam otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w akcji popularyzacji szczepień przeciwko koronawirusowi i po świętach Bożego Narodzenia został zaszczepiony szczepionkami nadprogramowymi, z których wiele miałoby ulec przedawnieniu po 31 grudnia 2020 roku. Dodał:

„Jestem przekonany, że to szlachetne działanie i że zachęcając do szczepień przynajmniej pośrednio przyczyniam się do tego, że większość z nas pozostanie w zdrowiu”.

dam/PAP,Fronda.pl