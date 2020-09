Awaria ,,Czajki''. Szef KPRM: Wszystko jest podane na tacy

„Władze Warszawy dostały >>instrukcję obsługi<< i wszystkie elementy niezbędne do złożenia mostu i bypassa” – powiedział o pomocy rządowej dla władz Warszawy w związku z kolejną awarią „Czajki” szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

W rozmowie na antenie TVP Info zaznaczał, że nie można łatwo porównać sytuacji sprzed roku z tą, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Wtedy przecierano szlak i konieczne było przygotowanie planu, całej infrastruktury i materiałów. Jak dodał:

„To była ogromna praca inżynierów i ekspertów. W tym roku sytuacja jest o wiele prostsza. Teraz wszystko jest podane na tacy”.

Michał Dworczyk podkreślił też jednak, że rząd przekazuje władzom Warszawy pomoc w postaci działań wojska czy gotowych materiałów mimo że to awaria która wydarzyła się rok po poprzedniej, a rządzący stolicą deklarowali zajęcie się problemem, aby więcej się nie powtórzył. Dodał:

„Ciężar odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą wziąć na siebie władze Warszawy”.

Podkreślił, że rząd nie może doprowadzać do sytuacji, w której samorządy są przyzwyczajone, że w trudnej sytuacji to rząd bierze na siebie odpowiedzialność, ponieważ to jest obowiązkiem samorządu.

dam/TVP Info,Fronda.pl