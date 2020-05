Awantura w Sejmie. W roli głównej Michał Szczerba

Michał Jan 27.5.20 14:32

Trochę kultury parlamentarnej wymaga, żeby po zwiększeniu liczby posłów na sali plenarnej, pododawać posłów każdemu ugrupowaniu, a nie tylko sobie, ulubionej "opozycji" i cichemu sojusznikowi. Temu ostatniemu kosztem odjęcia "opozycji nielubianej".



PiS z 13 do 28 (+15)

PO z 8 do 16 (+8)

PSL-Kukiz bez zmian

I teraz najlepsze

Lewica z 5 do 6 (+1)

Konfed. z 2 do 1 (-1)



Jak PiS-owi tak zależy na poparciu Pana Prezydenta w 2. turze, to niech p. Marcin Palade niech sprawdza, jak będą głosować wyborcy Lewicy, a nie Konfederacji.