Austria: Narasta problem azylantów-prostytutek, obu płci

Maria Blaszczyk 2.9.19 16:31

No kurczę, to odkrycie...

Od ksiązki Antoniego Salasa "Handlowałem kobietami" minęło już z 15 lat. Tam to było wszystko opisane. Jak przeciwnicy imigracji powodują to zjawisko i jak czerpią z niego korzyści.

A teraz odkryto to na nowo.

No i co z tym zrobimy? Ano zabronimy.

Nie będziemy zwalczać rodzimych mafii handlującymi żywym towarem. Nie będziemy edukować społeczeństwa, by zwracało uwagę, czy przacownicy seksualni świadczący usługi na ich rzecz nie są ofiarami przestępstwa. Nie będziemy traktować tych ludzi jak - no właśnie - ludzi, próbując się dowiedzieć, co się dokładnie stało i jak im można pomóc.

Nie. Zabronimy azylantom - na ogół nie mówiącym w naszych językach, pogrążonych w długach zaciągnietych na podróż, będacych w rękach mafii żyjących z seksualych niewolników - się prostytuować.

Serio, jakim trzeba być nierozgarniętym faszolkiem, by myśleć, że nigeryjska niepiśmienna kobieta, która dostała się do Europy poprzez umowę z mafią handlującą kobietami, miała jakąkolwiek wiedzę na temat europejskiego prawa i jakikolwiek wybór... Pamiętacie, jak się kończy historia tej najbiższej Salasowi dziewczyny? Hiszpanie ją deportują, jej córka zostaje w Hiszpanii. Brawo...

Ręce opadają.