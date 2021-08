Augustów. Dziewczynka zmarła wskutek wypadku na nartach wodnych

Do tragedii doszło w Augustowie. W wyniku wypadku w trakcie nauki jazdy na nartach wodnych zmarła 10-letnia dziewczynka. Dziewczynka upadła w trakcie jazdy i doznała uszkodzeń kręgosłupa. Do zdarzenia doszło na jeziorze Białym.

Do tragedii doszło 3 lipca. W sprawie śledztwo wszczęła już prokuratura - donosi portal augustow.naszemiasto.pl.

W trakcie jednej z lekcji jazdy na nartach wodnych w klubie Sparta dziewczynka upadła, w wyniku czego doszło do uszkodzenia kręgosłupa.

Od razu po wypadku dziewczynkę przetransportowano do szpitala w Białymstoku. Niestety nie udało się jej uratować.

- Sprawdzamy, czy, a jeśli tak, to kto przyczynił się do tego tragicznego zdarzenia. Postępowanie jest we wstępnej fazie i na razie nie będziemy udzielać szczegółowych informacji - powiedziała portalowi augustow.naszemiasto Joanna Gref-Drejer z Prokuratury Rejonowej w Augustowie.