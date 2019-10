Ateistyczne Czechy katolicką Mszą pożegnały Karela Gotta

Msza odprawiona została przez abp praskiego Dominika Dukę. Podkreślał on w swojej mowie pożegnalnej, że żegnano tu królów, mężów stanu, znalazło się także miejsce na pożegnanie artysty, który kochał Czechy oraz Czechów.

Arcybiskup wskazywał także na wartości, jakimi Karel Gott kierował się na co dzień. Mówił o jego zaangażowaniu w pomoc potrzebującym.

To, co najbardziej uderza, to fakt, że w ateistycznych Czechach aż 50 tys. osób zebrało się, aby w katedrze pożegnać wielkiego muzyka. Dawno już nie było w tym kraju tak ogromnej uroczystości państwowej o katolickim charakterze.