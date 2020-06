Ataki na kościoły podczas demonstracji w Meksyku

Abp Jesús Carlos Cabrero z San Luis Potosí zdecydowanie sprzeciwił się brutalnym działaniom, wskazując, że to nieletni dopuścili się aktów wandalizmu. Kierowani byli przez zamaskowanych przywódców, którzy nie pokazują swoich twarzy, a wykorzystują potrzeby ekonomiczne młodocianych, aby prowokować ich do niszczenia obiektów i wzniecania niepokojów społecznych. Hierarcha stwierdził, że obecne wydarzenia w Meksyku są „efektem domina”, które rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych od śmierci Afroamerykanina zamordowanego przez policję. Kilka miast i stanów meksykańskich przyłączyło się do protestów przeciwko nadużyciom policji.

Vaticannews.va/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan