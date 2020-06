Ataki na „Kartę rodziny” pod hasłami równości i braku podziałów

Leszek 11.6.20 14:04

To co robi Duduś popychadło to ściema dla naiwnych katolików.



To facet bez przyrodzenia, mały krętacz.



Jest za a nawet przeciw.



Jeżeli byłaby jakaś propozycja stworzenia czegoś na kształt jakiejś ustawy o osobie najbliższej, by można było się wzajemnie dowiadywać np. o swoje zdrowie (...), dlaczego ma nie być takiej ustawy – tymi słowami prezydent Andrzej Duda odpowiedział na pytanie Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News o ewentualne podpisanie ustawy dotyczącej związków partnerskich. – Wszystko zależy od treści – podkreślił prezydent.







Prezydent zaznaczył, że gdyby taka ustawa weszła w życie, to „mogłaby służyć wszystkim obywatelom, a nie jedynie konkretnym grupom”. – Ona będzie wtedy służyła wszystkim, nie tylko osobom o preferencjach homoseksualnych, ale także wielu osobom o preferencjach heteroseksualnych. Będzie ustawą dla wszystkich – powiedział Andrzej Duda.







Zapytany przez Rymanowskiego, czy zainicjuje proces ustawodawczy w ten sprawie, prezydent odparł, że jeżeli taka propozycja padnie, to on będzie „ją rozważał”.







