Atak opozycji na Orlen. Prof. Zybertowicz: Polacy powinni przemyśleć logikę opozycji

Goszcząc w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz odniósł się do przeprowadzanego w ostatnich dniach przez opozycję ataku na PKN Orlen. Socjolog zachęca Polaków do zastanowienie się nad tą dziwną logiką opozycji, która próbuje zdyskredytować polski koncern i zachęca do wspierania zagranicznych dostawców paliwa.

W ub. piątek „Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł zatytułowany „Taśmy Obajtka”, w którym przekonuje, że obecny prezes Orlenu, będąc wójtem gminy Pcima, łączył swoje stanowisko z zarządzaniem prywatną firmą. Materiał „Wyborczej” stał się pretekstem dla polityków opozycji, którzy atakując polski koncern, zachęcają Polaków do bojkotu i kupowania paliwa na innych stacjach.

- „Z punktu widzenia obserwatora życia politycznego, nie mogę nie pochylić się nad szczególną logiką części opozycji zademonstrowaną we wpisie posła Szłapki, żeby przestać tankować na Orlenie”

- mówił w programie „Woronicza 17” prof. Andrzej Zybertowicz.

- „Logika ta polega na tym: jeśli kilkanaście lat temu wójt jednej z gmin, rzekomo złamał prawo, to dziś mamy przenosić marżę sprzedażową z koncernu publicznego na koncerny firm prywatnych konkurujących z polskim gigantem. To szczególna logika opozycji, która powinna być przedmiotem namysłu każdego racjonalnego wyborcy”

- podkreślił doradca prezydenta.

kak/TVP Info, DoRzeczy.pl