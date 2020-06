Atak na dom działacza PiS. Mężczyzna trafił do szpitala

zdumiony głupotą anonimowego trola 17.6.20 19:20

„Sam trafił do szpitala w wyniku nagłego zdenerwowania”.



A powinien wrócić do domu, usiąść w fotelu i poprosić żonę, by zaparzyła mu kubek melisy. Ale pisowczyki nie myślą.



Napiszą mu na drzwiach do garażu «pis-da» i chłop ululany. A przecież wciąż powtarzają, że „PiS da”.