Atak na biuro poselskie PiS w Lesznie

Jakub 4.5.20 16:49

Będzie trzeba strzelać w obronie własnej.

Obrona konieczna jest jednym z kontratypów, czyli okoliczności wyłączających karną bezprawność czynu. Jej uzasadnienie widzi się w uprawnieniu przysługującym każdemu człowiekowi do tego, by w jakiejś mierze bronić swego życia, zdrowia, mienia, a także by pomóc w odparciu zamachu na inne dobro.