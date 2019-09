Atak dronów w Arabii Saudyjskiej. Ceny ropy szybują do góry!

Tymczasem w Jaworznie:



W sobotę rozszczelnił się zbiornik przepompowni ścieków przy ul. Batorego w Jaworznie. Po kilku godzinach od naprawy doszło do kolejnej awarii.



"Warunki pracy, ze względu na specyfikę obiektu i materii w niej płynącej, są ciężkie. Na skutek awarii ścieki trafiające do przepompowni zostały czasowo przekierowane przelewem burzowym do rzeki Przemsza" - informują Wodociągi Jaworzno. Zapewniają jednocześnie, że "awaria nie ma wpływu na sieć wodociągową", a woda w mieście spełnia wymogi i parametry.



Do Jaworzna w weekend wróciła ozonatorka, która była wypożyczona do Warszawy po awarii kolektorów przy oczyszczalni "Czajka". Ozonatorka eliminująca zanieczyszczenia biologiczne, ma rozpocząć pracę w niedzielę ok. godz. 21.



Szanowna Redakcjo, macie temat dnia. Jaworznem rządzi Paweł Silbert, popierany przez PiS.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha