Atak diabła. W Irlandii w biały dzień sprofanowano kaplicę

To nie pierwsza taka profanacja w Irlandii. Wcześniej w tym roku doszło do zbezczeszczenia kościoła Najświętszego Serca w Ballycare w Irlandii Północnej. 21 kwietnia w Niedzielę Wielkanocną mężczyzna ochlapał ściany kościoła białą farbą. Z kolei 25 lutego tego roku włamano się do krypty kościoła pw. Św. Michana przy ul. Church Street w Dublinie, który należy obecnie do Kościoła Irlandii. W krypcie zniszczono kilka zmumifikowanych szczątków ludzkich i skradziono głowę krzyżowca sprzed 800 lat. W marcu tego roku irlandzka Garda, czyli policja, złapała sprawcę i odzyskała głowę krzyżowca.