Arłukowicz i Adamowicz nadają na polski rząd w PE

Zachowaniu europosłów Koalicji Europejskiej w Parlamencie Europejskim powinni przyjrzeć się dokładnie wszyscy ci, którzy w najbliższych wyborach mają zamiar oddać swój głos na KO. Choć dziś Schetyna i spółka coś przebąkują o programie, to łatwo można się domyślić, że sprowadzi się on znów do tego, z czym obecnie mamy do czynienia w PE – atakowaniem rządu Zjednoczonej Prawicy.