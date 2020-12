Aresztowani za przemyt narkotyków z Hiszpanii

Na wniosek Ośrodka Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Prokuratury Okręgowej w Lublinie sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 4 mężczyzn podejrzanych o przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski.

7 kilogramów marihuany ukryte w pojeździe

Ustalenia dokonane przez policjantów CBŚP oraz funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży granicznej wskazywały, że z Hiszpanii do Polski jedzie pojazd dostawczy, w którym mogą znajdować się nielegalne środki odurzające.

Funkcjonariusze przystąpili do działań i na terenie powiatu bialskiego w województwie lubelskim zatrzymali pojazd do kontroli. W przestrzeni ładunkowej odkryli cztery koła samochodowe, w których znajdowały się schowane foliowe pakunki próżniowe z zawartością suszu roślinnego. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że w kołach ukryto prawie 7 kilogramów marihuany, z których można by uzyskać prawie 7 tysięcy działek dilerskich.

Zakres zarzutów

W toku realizowanych w sprawie czynności zatrzymano 4 mieszkańców województwa lubelskiego w wieku od 25 do 45 lat, w tym dwóch kierowców. Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty, w tym dwóch z nich kierowania wykonaniem przez pozostałych podejrzanych co najmniej siedmiokrotnego przemytu suszu konopi indyjskich o łącznej wadze około 48 kilograma i wartości około 2, 8 miliona złotych. Jak ustalono mężczyźni zaplanowali przemyt oraz zabezpieczyli techniczną stronę działania, udostępnili samochody do jego przeprowadzenia, sfinansowali zakup narkotyków, który następnie rozliczyli i wskazali miejsce odbioru narkotyków na terenie Hiszpanii. Kolejno odebrali marihuanę po jej przywozie do kraju i zajęli się jej dystrybucją.

Dwaj pozostali podejrzani usłyszeli zarzuty dokonania kilkukrotnych przemytów marihuany poprzez przewiezienie ich z Hiszpanii do Polski w ukrytych oponach kół znajdujących się na skrzyni ładunkowej w samochodach dostawczych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na fakt, że czyny zarzucane podejrzanym stanowią zbrodnie zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3 do 15, prokurator skierował wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych na okres 3 miesięcy, które zostały uwzględnione przez sąd.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prowadzone są bardzo intensywne czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

