Ardanowski rozpoczyna współpracę z prezydentem. ,,Kontynuujemy dzieło prezydenta Lecha Kaczyńskiego”

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Ma ona zająć się dbaniem o rozwój polskiej wsi. Na czele Rady stanął były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

W czasie dzisiejszej uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, jak ogromne znaczenie ma dla niego dbałość o interesy wsi i rolników. Zaznaczył, że powołując Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich chce kontynuować prezydencką misję, którą zapoczątkował śp. prezydent Lech Kaczyński. On to powołał w 2009 roku analogiczną radę. Na jej czele stanął wówczas Jan Krzysztof Ardanowski. Teraz również został on wybrany na przewodniczącego rady.

- „Poprosiłem pana ministra o to, by podjął się funkcji przewodniczenia tej Radzie dlatego, że patrząc tak romantycznie uznałem jego osobę za pewien przejaw ciągłości. Chciałbym, żebyście państwo także patrzyli przez pryzmat takiej ciągłości, że to, co wtedy zostało podjęte przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, my dzisiaj po prostu kontynuujemy” – mówił prezydent.

Zaznaczył, że członkom nowo powołanej Rady ma towarzyszyć przesłanie Lecha Kaczyńskiego, który chciał, aby na polskiej wsi żyło się równie dobrze jak w mieście.

Prezydent @AndrzejDuda powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Szefem Rady został Jan Krzysztof Ardanowski. – Dbałość o rozwój wsi to bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych – podkreślił #PAD.



Szczegóły ➡️https://t.co/u0HDDRpwzl pic.twitter.com/E4fzGtPMbK — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 16, 2020

Jan Krzysztof Ardanowski wcześniej był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Odszedł z rządu Mateusza Morawieckiego po kontrowersjach, jakie powstały na kanwie tzw. „Piątki dla zwierząt”. Polityk znalazł się w grupie posłów PiS, którzy nie poparli projektu w Sejmie.

