Abp Juliusz Paetz nie żyje

Albert 15.11.19 11:40

"O zmarłych dobrze lub nie wypowiadamy się wcale."



A co, po śmierci się nagle kimś innym stał? Na szacunek i dobre słowo trzeba sobie zasłużyć. Paetz zasłużył wyłącznie na pogardę.



Tak naprawdę to jego truchło należałoby wziąć, wyrzucić do przydrożnego rowu i tam zostawić.