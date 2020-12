Apel premiera ws. obostrzeń. ,,Noc jest najciemniejsza przed świtem''

„Wiedząc, że szczepionka jest już dostępna i wkrótce trafi do Polski musimy mieć świadomość, że wirus jest podstępny i wciąż atakuje” – pisze premier Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku, w którym apeluje do Polaków o stosowanie się do obostrzeń wprowadzonych przez rząd.

Jak podkreślił:

„Według wielu medyków styczeń i luty mogą okazać się groźniejsze niż październik i listopad”.

Dodał:

„Pamiętajmy, że noc jest najciemniejsza przed świtem. Solidarność i dyscyplina będą naszymi latarniami”.

dam/Facebook,Fronda.pl