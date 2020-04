Apel o przyjęcie projektu ,,Zatrzymaj aborcję''

RakNieboRak 15.4.20 13:33

Od kiedy to zakaz zabijania nazywa się "zaostrzeniem"?



Rozumiem, że jeśli by Himmler zabronił masowego zabijania Żydów, też zawodziłbyś, że władza zaostrzyła prawo?



Lewakizm to ślepota plus dogmatyzm.

Wojna to pokój.

Wolność to niewola.

Lewacki świat na opak.